В Челябинской области с 12 апреля ожидаются дожди

Согласно прогнозу Гидрометцентра Челябинской области, несколько дождливых дней ожидают жителей региона начиная с 12 апреля.

Об этом пишет URA.RU.

«Днём во вторник, 12 апреля, будет облачно с прояснениями. Местами небольшие дожди, на юге — до умеренных. Небольшие дожди ожидаются в Челябинской области также в дневное время 13 и 14 апреля. В самом Челябинске без особых осадков, лишь в четверг днём может пройти небольшой дождь», — говорится в сообщении.

Одновременно с осадками в регион придёт потепление. Днём 13 апреля — около +10...+15 °С, 14 апреля — до +19 °С.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с «Известиями» сообщила, что в Москве на текущей неделе ожидается потепление до +13 °С.