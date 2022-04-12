Синоптик спрогнозировал дожди в Москве и Московской области 12 апреля

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал дожди в Москве и Московской области 12 апреля.

«Сегодня в Москве погода будет облачная, местами пройдут дожди. Наиболее сильными они сегодня будут на западе и северо-западе Подмосковья. Ветер северный, 4—9 м/с», — сказал Леус РИА Новости.

Он добавил, что температура воздуха в Москве составит +9...+11 °С, по области — +7...+12 °С.

По его словам, атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 745 мм ртутного столба, что немного ниже нормы.

Ранее в Москве и Подмосковье объявили «жёлтый» уровень погодной опасности до утра 12 апреля.