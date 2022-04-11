Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у берегов Турции

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,5 в Чёрном море вблизи побережья Турции. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

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Как отмечается, эпицентр землетрясения находился в 116 км к северо-западу от города Зонгулдак. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км. Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 у берегов Вануату.