Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у берегов Турции

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Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,5 в Чёрном море вблизи побережья Турции. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у берегов Турции
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Как отмечается, эпицентр землетрясения находился в 116 км к северо-западу от города Зонгулдак.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 у берегов Вануату.

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