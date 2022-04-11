В сети выйдет фильм «Синдром жизни» со Светланой Немоляевой

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Премьера фильма Марии Шалаевой «Синдром жизни», приуроченная к юбилею актрисы Светланы Немоляевой, состоится 18 апреля в онлайн-кинотеатре KION.
В сети выйдет фильм «Синдром жизни» со Светланой Немоляевой
  • © Онлайн-кинотеатр KION

«Синдром жизни» представляет собой драматическую историю с сатирическими элементами. Картина стала первой полнометражной режиссёрской работой Марии Шалаевой, известной по ролям в фильмах «Про любовь» и «Русалка». Проект был снят на камеру мобильного телефона.

«Благодаря этому фильму мобильное кино смогло продемонстрировать свои уникальные художественные возможности не только в предсказуемых жанрах хоррора или социальной драмы, но и в так любимом всеми зрителями формате комедийной мелодрамы», — отмечает продюсер Максим Муссель.

В центре сюжета — вдова Елизавета Петровна, только что похоронившая супруга. Она разбирает его вещи и находит письмо, из которого узнаёт о романе благоверного с другой женщиной и существовании его рождённого вне брака ребёнка. Героиня пытается рассказать об этом дочери и внучке, однако те, занятые своими делами, не проявляют интереса к открытию. Со временем члены одной семьи всё-таки находят точки соприкосновения.

«Есть, наверное, две темы для меня здесь — жизнь может бить ключом в любом возрасте, и так хочется, чтобы не она тебя изживала, а ты её жил полноценно, осмысленно, помогая, создавая, любя, принимая, переживая! А вторая тема — это семья, отношения самых близких людей», — рассказала Мария Шалаева.

Светлана Немоляева, которая 18 апреля отмечает 85-летний юбилей, исполнила главную роль. По её мнению, история, представленная в фильме, реалистична, а режиссёру «удалось передать настоящие чувства, боль и страдания».

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