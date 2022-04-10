Синоптик Позднякова рассказала о неустойчивой погоде на следующей рабочей неделе в Москве

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столице на следующей неделе.

«К сожалению, погода не будет такой тёплой и солнечной, какой была в пятницу и субботу. Потому что мы будем находиться под влиянием атмосферных фронтов… Мы будем находиться в их тыловой части, поэтому ветер сменится на северный-северо-западный», — рассказала синоптик.

По словам Поздняковой, ждать тепла жителям столицы не стоит.

«В понедельник погода будет облачной. В ночные часы — небольшие осадки, температура воздуха +2...+4 °C. Днём также временами будет приниматься дождь, может выпасть от 2 до 6 мм осадков. Максимальная температура воздуха в столице — +6…+8 °C. Завтра температура воздуха будет около нормы или чуть ниже климатической нормы», — сообщила специалист.

Позднякова добавила, что в последующие дни, практически до конца рабочей недели, «погода будет неустойчивой».

«Погода будет облачной и просветы станут появляться только в конце недели. Местами будет приниматься небольшой дождь. Ночная температура останется на уровне +0...+5 °C. Что касается дневной температуры, воздух постепенно начнёт прогреваться. В четверг ожидается «перемычка» высокого атмосферного давления, прогнозируется переменная облачность без осадков. За счёт этого дневная температура повысится до +9...+14 °C. Практически такой же она останется и в пятницу. Температурный фон воздуха будет чуть выше климатической нормы», — добавила Позднякова.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что температура воздуха в Москве днём 10 апреля ожидается до +11 °C.