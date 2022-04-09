Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве на следующей неделе.

«Вчера был самый тёплый день. Его повторение возможно во вторник, а так периодически Москву будут захлёстывать фронтальные разделы, которые идут с юго-запада», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, в понедельник ожидается температура на уровне +6...+8 °С, во вторник — до +10...+14 °С, на юге и юго-востоке области не исключено и повышение до +15 °С.

При этом в среду, 13 апреля, с новым фронтальным разделом дневные температуры опустятся до +8...+9 °С, в конце недели возможно похолодание до +5...+6 °С.

Как отметил Шувалов, минимальные ночные температуры не будут ниже +3...+5 °С.

Ранее климатолог Андрей Киселёв, старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, в беседе с НСН высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха.