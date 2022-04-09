Метеоролог Старков не исключил похолодания на майские праздники

Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков не исключил похолодания на майские праздники.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он напомнил, что понижение температуры воздуха в начале мая — неизбежное событие, а раз в пять — семь лет может выпадать и мокрый снег.

«Возвраты холодов бывают и во второй половине апреля, и в мае, и даже могут выпадать твёрдые осадки. Это временное явление. Черёмуховые холода никто не отменял», — заявил Старков.

Ранее климатолог Андрей Киселёв, старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, в беседе с НСН высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха.