Синоптики предупредили о резком похолодании до -20 °С в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе ожидается резкое похолодание.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«Местами небольшой снег. Температура 9 апреля ночью -10...-15 °С, при прояснениях до -20 °С, днём 0...-5 °С, по западным районам +1...+6 °С», — говорится в прогнозе.

10 апреля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью до -15 °СС, по крайнему востоку — до -20 °С. Днём до +13 °С.

Ранее климатолог Андрей Киселёв, старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, в беседе с НСН высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха.