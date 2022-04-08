Опрос: более 40% россиян планируют провести майские праздники на даче
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Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».
По словам 21% респондентов, они намерены остаться дома. Посвятить своё свободное время работе собираются 18% участников исследования.
Как утверждают 6% опрошенных, они будут отдыхать у моря или отправятся в путешествие по России. Столько же респондентов планируют поехать за рубеж.
Ранее основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов беседе с НСН дал советы по организации путешествий.