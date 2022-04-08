Опрос: более 40% россиян планируют провести майские праздники на даче

Более 40% россиян планируют провести майские праздники на даче, следует из результатов опроса, который провёл сервис «Туту.ру».

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

По словам 21% респондентов, они намерены остаться дома. Посвятить своё свободное время работе собираются 18% участников исследования.

Как утверждают 6% опрошенных, они будут отдыхать у моря или отправятся в путешествие по России. Столько же респондентов планируют поехать за рубеж.

Ранее основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов беседе с НСН дал советы по организации путешествий.