Опрос: более 40% россиян планируют провести майские праздники на даче

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Более 40% россиян планируют провести майские праздники на даче, следует из результатов опроса, который провёл сервис «Туту.ру».
Опрос: более 40% россиян планируют провести майские праздники на даче
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

По словам 21% респондентов, они намерены остаться дома. Посвятить своё свободное время работе собираются 18% участников исследования.

Как утверждают 6% опрошенных, они будут отдыхать у моря или отправятся в путешествие по России. Столько же респондентов планируют поехать за рубеж.

Ранее основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов беседе с НСН дал советы по организации путешествий.

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