В Тамбове пройдёт концерт Московского областного хора имени Андрея Кожевникова

В ТГМПИ в рамках 38-го Международного музыкального фестиваля им. С.В. Рахманинова состоится концерт Государственного академического Московского областного хора им. А.Д. Кожевникова. Мероприятие пройдёт 12 апреля.

Художественный руководитель и главный дирижёр — Николай Азаров. Коллектив исполнит «Всенощное бдение» (op.37) С.В. Рахманинова, сообщает «Тамбовский курьер».

Государственный академический Московский областной хор им. А.Д. Кожевникова сотрудничает с ведущими музыкальными коллективами и солистами, принимал участие в крупных музыкальных событиях, среди которых Международный фестиваль Мстислава Ростроповича, Schleswig-Holstein Musik Festival в Германии, фестиваль SION в Швейцарии, Московский Пасхальный фестиваль Валерия Гергиева.

Ранее дирижёр Дмитрий Матвиенко в беседе с ФАН рассказал о творческих планах.