Михаил Турецкий рассказал, как отметит юбилей

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Создатель «Хора Турецкого» Михаил Турецкий рассказал, как отметит юбилей. 12 апреля артисту исполнится 60 лет.
Михаил Турецкий рассказал, как отметит юбилей
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

В беседе с газетой «Известия» Турецкий заявил, что 17 апреля у него состоится концерт в Кремле.

«А вообще, юбилей — это катастрофа с оттенком праздника. Есть разные шутки по этому поводу. Кто-то говорит, что юбилей — это много цветов, но ты ещё жив. Я на самом деле в полном восторге от этой даты. Единственное, праздник сегодня должен быть в духе времени», — отметил артист.

По его словам, концерт — это благодарность родителям, учителям, своим корням, своей семье и главное — своему народу.

Ранее заслуженная артистка России, певица Яна Иванилова в беседе с ФАН выразила мнение, что в России не хватает театра для постановки водевилей и исторических концертов.

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