Метеоролог Шувалов рассказал, стоит ли ожидать заморозков в Московском регионе

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что для высадки растений в открытый грунт ещё не пришло время.
Метеоролог Шувалов рассказал, стоит ли ожидать заморозков в Московском регионе
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом он сообщил в беседе с НСН.

«Ночных заморозков до 15—16 апреля точно не будет. А по климату самые последние заморозки в Москве могут быть и в начале июня. Что касается рассады, то ещё рано, земля ещё весьма и весьма холодная, не прогрелась до тех значений, которые подходят для того, чтобы в открытый грунт что-то сажать. Вот-вот сошёл снег на открытом пространстве, а где-то в лесу ещё и остался», — отметил синоптик.

Ранее, по сообщениям URA.RU, в Гидрометцентре Челябинской области дали прогноз по ситуации с весенними паводками.

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