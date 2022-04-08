Метеоролог Шувалов рассказал, стоит ли ожидать заморозков в Московском регионе

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что для высадки растений в открытый грунт ещё не пришло время.

Об этом он сообщил в беседе с НСН.

«Ночных заморозков до 15—16 апреля точно не будет. А по климату самые последние заморозки в Москве могут быть и в начале июня. Что касается рассады, то ещё рано, земля ещё весьма и весьма холодная, не прогрелась до тех значений, которые подходят для того, чтобы в открытый грунт что-то сажать. Вот-вот сошёл снег на открытом пространстве, а где-то в лесу ещё и остался», — отметил синоптик.

Ранее, по сообщениям URA.RU, в Гидрометцентре Челябинской области дали прогноз по ситуации с весенними паводками.