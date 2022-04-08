Метеоролог Леус рассказал о погоде в Москве в апреле

Метеоролог, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в столице количество осадков в апреле превысит месячную норму.

«Действительно, месяц оказался богатым на осадки. За эти дни в столице уже выпало более 60% от месячной нормы. Температурные показатели пока тоже уступают на 1,5—2 °С тем, которые должны быть», — отметил специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

По предварительным прогнозам, явное потепление с солнечной погодой придёт в столичный регион в третьей декаде текущего месяца, добавил Леус.

Ранее метеоролог Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео», в беседе с URA.RU рассказал о «погодных качелях» в ряде регионов России.