Вильфанд спрогнозировал «майскую погоду» в Москве 8 апреля

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в пятницу, 8 апреля, в Москве ожидается погода, характерная для второй половины мая.

«В Москве прекрасное событие — в пятницу настоящая весна приходит. Температура будет выше нормы сразу на 6—8 градусов. Прогнозируется погода, которая характерна для мая, причём второй половины месяца. Днём будет около 15 °С», — приводит его слова ТАСС.

Вильфанд отметил, что температура воздуха в выходе в столице составит около +9...+12 °С.

Ранее метеоролог Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео», в беседе с URA.RU рассказал о «погодных качелях» в ряде регионов России.