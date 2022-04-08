Вильфанд спрогнозировал «майскую погоду» в Москве 8 апреля
«В Москве прекрасное событие — в пятницу настоящая весна приходит. Температура будет выше нормы сразу на 6—8 градусов. Прогнозируется погода, которая характерна для мая, причём второй половины месяца. Днём будет около 15 °С», — приводит его слова ТАСС.
Вильфанд отметил, что температура воздуха в выходе в столице составит около +9...+12 °С.
Ранее метеоролог Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео», в беседе с URA.RU рассказал о «погодных качелях» в ряде регионов России.