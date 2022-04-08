Вильфанд спрогнозировал «майскую погоду» в Москве 8 апреля

Короткая ссылка
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в пятницу, 8 апреля, в Москве ожидается погода, характерная для второй половины мая.

«В Москве прекрасное событие — в пятницу настоящая весна приходит. Температура будет выше нормы сразу на 6—8 градусов. Прогнозируется погода, которая характерна для мая, причём второй половины месяца. Днём будет около 15 °С», — приводит его слова ТАСС.

Вильфанд отметил, что температура воздуха в выходе в столице составит около +9...+12 °С.

Ранее метеоролог Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео», в беседе с URA.RU рассказал о «погодных качелях» в ряде регионов России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить