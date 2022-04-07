В Удмуртии усадьбу XIX—XX веков внесли в реестр объектов культурного наследия

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Усадьбу купца Иллариона Ведерникова в Каракулине (Удмуртия) включили в Единый госреестр объектов культурного наследия народов России в качестве объекта регионального значения.
В Удмуртии усадьбу XIX—XX веков внесли в реестр объектов культурного наследия
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Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу администрации Каракулинского района.

Архитектурный комплекс усадьбы состоит из двух зданий, построенных на рубеже XIX—XX веков: двухэтажного кирпичного строения и одноэтажного деревянного дома.

Во дворе усадьбы установлена мраморная плита с могилы купца Ведерникова, обнаруженная в 1994 году в деревне Котово.

Ранее ФАН передавало, что территорию Соловецкого архипелага в Архангельской области признали объектом культурного наследия федерального значения.

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