Директор Татьяны Булановой высказался о деятельности главы «Ру-Концерта» Кирилла Чибисова

Директор Татьяны Булановой Константин Сергеев высказался о деятельности главы агентства «Ру-Концерт» Кирилла Чибисова.

Об этом сообщает Пятый канал.

«Все прекрасно знают, что он аферист. На самом деле, это на совести тех людей, которые берут у него интервью, — радиостанции, газеты. Вот как так можно?» — сказал Сергеев.

Он отметил, что на Чибисова неоднократно жаловались за создание левых сайтов артистов.

По словам Сергеева, он виделся с Чибисовым один раз в жизни и повторной встречи не желает.

Не знает такого продюсера и представитель Стаса Михайлова Анна Исаева. Директор группы «Несчастный случай» Андрей Воронцов также в комментарии признался, что не в курсе, кто такой Чибисов.

PR-директор Анны Семенович Анна Кружель вспомнила скандальные новости о Светлане Лободе, однако отметила, что не работала с Чибисовым и не знает его лично.

Ранее в одном из Telegram-каналов появились открытые обвинения в адрес Чибисова в том, что он «аферист из «Тиндера», который «выдаёт себя за влиятельного продюсера компании «Ру-Концерт».

Чибисов, комментируя ситуацию, заявил, что людям всегда надо что-то обсуждать, это нормально.