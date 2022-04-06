В Туле здание XIX века вошло в список объектов культурного наследия России

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В Туле жилой дом XIX века включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия России.
В Туле здание XIX века вошло в список объектов культурного наследия России
  • РИА Новости

Соответствующий приказ подписал начальник инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия Дмитрий Бойченко, передаёт Тульская служба новостей.

Объект расположен по адресу улица Благовещенская, 7.

Исходя из текста приказа, охраняемым объектом признаны само здание, а также прямоугольная одноэтажная пристройка.

Ранее ФАН сообщало, что территорию Соловецкого архипелага в Архангельской области признали объектом культурного наследия федерального значения.

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