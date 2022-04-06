В академии художеств Петербурга рассказали об отношениях с зарубежными коллегами

Ректор Санкт-Петербургской академии художеств, член совета по культуре при президенте России Семён Михайловский рассказал, как развиваются отношения учреждения с зарубежными академиями.

«Мы многие годы потратили на построение отношений с европейскими академиями. Собирали лучших на Культурном форуме в Петербурге — это учебные заведения Рима, Флоренции, Неаполя, Антверпена, Копенгагена. Делали совместные выставки с итальянцами и немцами, с японцами. Студенты ощущали многообразие и открытость мира. Зарубежные коллеги приветствовали интеграцию», — сказал Михайловский в беседе с «Известиями».

По его словам, сегодня об этом времени остались только приятные воспоминания.

Ранее, по сообщениям сайта «Янтарный край», в БФУ имени Иммануила Канта (Калининград) заявили, что принимают студентов, ранее обучавшихся в Европе. За последнее время из-за рубежа вернулись и приступили к обучению 114 человек.