В Туле открылась выставка «Великие дела Великого. 350 лет Петру I»

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На базе историко-мемориального музея Демидовых в Туле открылась выставка «Великие дела Великого. 350 лет Петру I».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

«На выставке представлены старинные рисунок и гравюра с видами Тульского оружейного завода, книги петровского времени, военные уставы, евангелия, знаменитый бородовой знак (свидетельство об оплате пошлины за ношение бороды), монеты и медали времён Петра I», — отмечается в сообщении.

Всего можно увидеть около 50 предметов из фондов Тульского музейного объединения.

Выставка будет работать до июля.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что выставка, посвящённая 350-летию со дня рождения Петра I, откроется 21 апреля в Воронеже.

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