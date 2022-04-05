На базе историко-мемориального музея Демидовых в Туле открылась выставка «Великие дела Великого. 350 лет Петру I».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

«На выставке представлены старинные рисунок и гравюра с видами Тульского оружейного завода, книги петровского времени, военные уставы, евангелия, знаменитый бородовой знак (свидетельство об оплате пошлины за ношение бороды), монеты и медали времён Петра I», — отмечается в сообщении.

Всего можно увидеть около 50 предметов из фондов Тульского музейного объединения.

Выставка будет работать до июля.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что выставка, посвящённая 350-летию со дня рождения Петра I, откроется 21 апреля в Воронеже.