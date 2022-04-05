Спасатели предупредили об усилении ветра до 23 м/с в ХМАО
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Об этом сообщает URA.RU.
«В течение суток 6 апреля в ХМАО ожидается неблагоприятная погода. Ночью в северо-западных районах сильные осадки в виде снега и мокрого снега», — отмечается на сайте ведомства.
Ночью в центральных районах ожидается ветер с порывами до 15—20 м/с, днём в центральных и восточных районах порывы могут достигать 18—23 м/с.
«В отдельных районах гололёдные явления», — добавили в МЧС.
Ранее климатолог Андрей Киселёв, старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, в беседе с НСН высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха.