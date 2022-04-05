Богомолов высказался об «отмене культуры»
- globallookpress.com
- © АГН Москва
«Что касается «отмены» культуры и «отмены» людей культуры… Люди, которые отменяют кого-то — живого или покойного, — они ведь отменяют нечто прекрасное, то, что питает в том числе и их самих, и их общество», — заявил он в беседе с «Российской газетой».
По его словам, нет причин которые могут заставить выбросить на свалку книгу Антона Чехова.
Богомолов также выразил сожаление в связи с тем, что прекрасные современные художники лишаются возможности общаться со зрителями и слушателями.
«Самое важное, что сейчас нужно иметь людям культуры, да и всем людям — терпение», — добавил он.
Ранее виолончелист Фёдор Амосов в беседе с ФАН прокомментировал отказ ряда зарубежных музыкантов от концертов в России.