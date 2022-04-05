Во «ВКонтакте» появятся персонализированные обложки видео

В социальной сети «ВКонтакте» появятся персонализированные обложки видео. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Отмечается, что алгоритмы машинного обучения выберут, какой из вариантов автоматически созданной обложки больше заинтересует каждого конкретного пользователя и подтолкнёт его посмотреть видео.

Разные категории зрителей увидят разные обложки в зависимости от своих предпочтений и накопленных алгоритмами данных. Таким образом платформа планирует помочь авторам увеличить охваты и просмотры роликов, а пользователям — познакомиться с новым интересным контентом.

Ранее сообщалось, что раздел «Клипы» социальной сети «ВКонтакте» установил абсолютный рекорд.