Во «ВКонтакте» появятся персонализированные обложки видео
- Gettyimages.ru
Отмечается, что алгоритмы машинного обучения выберут, какой из вариантов автоматически созданной обложки больше заинтересует каждого конкретного пользователя и подтолкнёт его посмотреть видео.
Разные категории зрителей увидят разные обложки в зависимости от своих предпочтений и накопленных алгоритмами данных. Таким образом платформа планирует помочь авторам увеличить охваты и просмотры роликов, а пользователям — познакомиться с новым интересным контентом.
Ранее сообщалось, что раздел «Клипы» социальной сети «ВКонтакте» установил абсолютный рекорд.