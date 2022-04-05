Во «ВКонтакте» появятся персонализированные обложки видео

Короткая ссылка
В социальной сети «ВКонтакте» появятся персонализированные обложки видео. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
Во «ВКонтакте» появятся персонализированные обложки видео
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что алгоритмы машинного обучения выберут, какой из вариантов автоматически созданной обложки больше заинтересует каждого конкретного пользователя и подтолкнёт его посмотреть видео.

Разные категории зрителей увидят разные обложки в зависимости от своих предпочтений и накопленных алгоритмами данных. Таким образом платформа планирует помочь авторам увеличить охваты и просмотры роликов, а пользователям — познакомиться с новым интересным контентом.

Ранее сообщалось, что раздел «Клипы» социальной сети «ВКонтакте» установил абсолютный рекорд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить