Синоптик Ильин рассказал, как образуется гало

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Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, как образуется гало.
Синоптик Ильин рассказал, как образуется гало
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«Гало образуется вокруг источника света — от Солнца, Луны и даже от обычных уличных фонарей, которые ярко светят. Образуется гало не только в холодное время года, его можно наблюдать и летом. Их можно заметить в любой период, когда на небе есть перистые облака. Гало в основном состоят из кристаллов льда. Это и есть оптическое явление», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, гало — это следствие отображения источников света.

Как отметил Ильин, такое явление возникает, когда образуются высокие перистые облака, также гало возможно в холодную погоду, когда в воздухе много свободно парящих кристаллов.

Ранее Nation News сообщало, что в МЧС предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Санкт-Петербурге 5 апреля.

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