Фонд друзей балтийской нерпы рассказал о планах по авиаучёту тюленей в Финском заливе

В Фонде друзей балтийской нерпы рассказали о планах по авиаучёту тюленей в Финском заливе.

Об этом сообщают «Невские новости».

«Когда животные войдут в пик линьки (а это вторая половина апреля), планируем авиаучёт. Мы нанимаем самолёты с пилотом для проведения ежегодного учёта животных, их количества, распределения», — заявила научный сотрудник Елена Андриевская.

В фонде не раскрывают районы, где в настоящее время обитают тюлени с детёнышами, в целях безопасности.

Ранее Inforeactor сообщал, что в Московском зоопарке появились дымчатые леопарды.