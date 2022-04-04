Фонд друзей балтийской нерпы рассказал о планах по авиаучёту тюленей в Финском заливе

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В Фонде друзей балтийской нерпы рассказали о планах по авиаучёту тюленей в Финском заливе.
Фонд друзей балтийской нерпы рассказал о планах по авиаучёту тюленей в Финском заливе
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщают «Невские новости».

«Когда животные войдут в пик линьки (а это вторая половина апреля), планируем авиаучёт. Мы нанимаем самолёты с пилотом для проведения ежегодного учёта животных, их количества, распределения», — заявила научный сотрудник Елена Андриевская.

В фонде не раскрывают районы, где в настоящее время обитают тюлени с детёнышами, в целях безопасности.

Ранее Inforeactor сообщал, что в Московском зоопарке появились дымчатые леопарды.

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