Фонд друзей балтийской нерпы рассказал о планах по авиаучёту тюленей в Финском заливе
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Об этом сообщают «Невские новости».
«Когда животные войдут в пик линьки (а это вторая половина апреля), планируем авиаучёт. Мы нанимаем самолёты с пилотом для проведения ежегодного учёта животных, их количества, распределения», — заявила научный сотрудник Елена Андриевская.
В фонде не раскрывают районы, где в настоящее время обитают тюлени с детёнышами, в целях безопасности.
Ранее Inforeactor сообщал, что в Московском зоопарке появились дымчатые леопарды.