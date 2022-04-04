Метеоролог Синенков прогнозирует изменчивую погоду в центре европейской части России

Ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков прогнозирует изменчивую погоду в центре европейской части России.

«Сейчас среднесуточная температура в центре европейской части России составляет примерно +3...+4 °С. Это заметно ниже нормы. И такой температурный режим будет наблюдаться в первой половине наступившей рабочей недели», — заявил он в беседе с «МИР 24».

По его словам, до среды в большинстве регионов температура составит +3...+5 °С днём и 0...-3 °С ночью, после чего резко потеплеет.

Как отметил Синенков, в четверг и пятницу температура заметно превысит климатическую норму.

«В Москве, в центре европейской части России в целом и даже на большей части Поволжья резко потеплеет. Мы ожидаем до +11...+12 °С в дневные часы. И по ночам температура будет оставаться положительной», — уточнил он.

Потепление продлится около двух дней, а в субботу температура вновь немного понизится.

«Всю неделю погода будет носить резко меняющийся характер: то солнце, то плотные облака, то снова солнце. Изменчивость атмосферных процессов будет очень высокой», — добавил метеоролог.

Ранее, как сообщало URA.RU, синоптики спрогнозировали потепление до +9 °С в ЯНАО.