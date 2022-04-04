Певица Иванилова рассказала о востребованности жанра камерной вокальной музыки в России

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Заслуженная артистка России, певица Яна Иванилова выразила мнение, что в России не хватает театра для постановки водевилей и исторических концертов.
Певица Иванилова рассказала о востребованности жанра камерной вокальной музыки в России
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Об этом она рассказала в беседе с ФАН.

«Как было бы хорошо создать театр водевиля, где можно ставить на постоянной основе русские барочные оперы и водевили, и проводить исторические концерты. Водевиль же очень демократичный жанр. Это своего рода русский мьюзикл XIX века… Нам нужно больше исполнять русской музыки, чаще исполнять романсы Глинки, Чайковского, Рахманинова, Танеева, Метнера и других гениев нашей культуры, показывая людям дивные, уникальные в мировой культуре образы русской музыкально-поэтической лирики! Жанр камерной вокальной музыки нужно поддерживать», — сказала Яна Иванилова.

Ранее президент холдинга Berin Iglesias Art, продюсер оперной певицы Анны Нетребко Максим Берин в разговоре с «Известиями» рассказал о дальнейших планах артистки после введения западных санкций.

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