Синоптик Цыганков назвал самый тёплый день на текущей неделе

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Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что самым тёплым днём в столице станет пятница, 8 апреля.
Синоптик Цыганков назвал самый тёплый день на текущей неделе
  • РИА Новости

В скором времени до Москвы дойдёт циклон, который принесёт тёплую погоду, рассказал синоптик в разговоре с «Москвой 24».

Настоящее тепло, которое принесёт циклон в столицу, москвичи ощутят с 7 апреля, говорит Цыганков. Днём в четверг температура воздуха поднимется до +6...+11 °С. В последующие дни потеплеет ещё сильнее, добавляет специалист.

В пятницу, 8 апреля, ночью будет +2…+7 °С, днём ожидается +9…+14 °С. То есть сутки 8 апреля станут самыми тёплыми на неделе, отметил Анатолий Цыганков.

Ранее URA.RU передавало, что в Свердловской области с понедельника, 4 апреля, установится плюсовая температура.

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