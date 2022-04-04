В ХМАО ожидается потепление на текущей неделе

Короткая ссылка
В Ханты-Мансийском автономном округе, по прогнозу синоптиков регионального гидрометцентра, в начале рабочей недели ожидается потепление.
В ХМАО ожидается потепление на текущей неделе
  • РИА Новости

«4 апреля облачно с прояснениями, умеренные осадки. Ветер южный, юго-восточный 5—10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура +3...+8 °С, местами по северной половине до -2 °С, по юго-западу — до +13 °С», — передаёт URA.RU.

5 апреля в регионе ожидаются небольшие осадки. Ветер юго-западный 4—9 м/с, возможны порывы до 14 м/с. Температура +5...+10 °С, в некоторых районах около 0 °С.

Ранее сайт «Реальное время» сообщал, что в Татарстане ожидается сильный снег и гололедица в понедельник, 4 апреля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить