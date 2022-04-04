В ХМАО ожидается потепление на текущей неделе

В Ханты-Мансийском автономном округе, по прогнозу синоптиков регионального гидрометцентра, в начале рабочей недели ожидается потепление.

«4 апреля облачно с прояснениями, умеренные осадки. Ветер южный, юго-восточный 5—10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура +3...+8 °С, местами по северной половине до -2 °С, по юго-западу — до +13 °С», — передаёт URA.RU.

5 апреля в регионе ожидаются небольшие осадки. Ветер юго-западный 4—9 м/с, возможны порывы до 14 м/с. Температура +5...+10 °С, в некоторых районах около 0 °С.

Ранее сайт «Реальное время» сообщал, что в Татарстане ожидается сильный снег и гололедица в понедельник, 4 апреля.