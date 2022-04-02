Синоптик Леус рассказал о погоде в центральной части России в ближайшие дни

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Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в центральной части России в ближайшие дни.
Синоптик Леус рассказал о погоде в центральной части России в ближайшие дни
  • Gettyimages.ru
  • © Suda Yuichi / EyeEm

«Ближайшие два-три дня будут в некоторых районах центральной части европейской России по-настоящему зимними. Потепление, пусть и небольшое, ожидается только на следующей неделе, скорее, со среды-четверга», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Леус отметил, что температура воздуха в Москве в четверг, 7 апреля, составит около +8 °С.

Как сообщает kp.ru, в понедельник, 4 апреля, дожди и снегопады в Москве прекратятся.

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