Синоптик Леус рассказал о погоде в центральной части России в ближайшие дни

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в центральной части России в ближайшие дни.

«Ближайшие два-три дня будут в некоторых районах центральной части европейской России по-настоящему зимними. Потепление, пусть и небольшое, ожидается только на следующей неделе, скорее, со среды-четверга», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Леус отметил, что температура воздуха в Москве в четверг, 7 апреля, составит около +8 °С.

Как сообщает kp.ru, в понедельник, 4 апреля, дожди и снегопады в Москве прекратятся.