Синоптик Тишковец рассказал о погоде в центральной части России в апреле

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в центральной части России в апреле.
Синоптик Тишковец рассказал о погоде в центральной части России в апреле
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Когда солнце и когда метеорологическая весна? Я пока на горизонте не вижу. Об этом сейчас бессмысленно говорить, потому что ненастье будет только нарастать, апрель холодный сам по себе и так далее. Мы дай бог чтобы вернулись в климатическое русло к середине апреля и потом только будем медленно-медленно из этой ямы выходить. У меня нет радужных прогнозов пока», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, потепление придёт в европейскую часть России в мае.

Ранее URA.RU сообщило, что в Ямало-Ненецком автономном округе в выходные, 2—3 апреля, столбик термометра ночью может опуститься до -19 °С.

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