Актриса Фекленко назвала отличительные черты опытных артистов

Актриса Дарья Фекленко рассказала об отличительных чертах опытных артистов.

«Отличительная черта умных и воспитанных народных артистов — интеллигентность и то, что они по-доброму относились к молодёжи. Их задача была не «утопить» молодого артиста, а наоборот, «поднять» его, помочь», — рассказала она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Фекленко также отметила, что работа актёром помогает хорошо разбираться в людях.

«Мне кажется, я могу понять какие-то вещи про человека по его поведению, по тому, как он держится, как разговаривает», — заявила она.

Ранее российский актёр Роман Агеев в беседе с ФАН рассказал о своей дебютной режиссёрской работе — постановке пьесы Михаила Булгакова «Бег» на сцене театра «На Литейном» в январе 2022 года.