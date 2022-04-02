Актриса Фекленко назвала отличительные черты опытных артистов

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Актриса Дарья Фекленко рассказала об отличительных чертах опытных артистов.
Актриса Фекленко назвала отличительные черты опытных артистов
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Отличительная черта умных и воспитанных народных артистов — интеллигентность и то, что они по-доброму относились к молодёжи. Их задача была не «утопить» молодого артиста, а наоборот, «поднять» его, помочь», — рассказала она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Фекленко также отметила, что работа актёром помогает хорошо разбираться в людях.

«Мне кажется, я могу понять какие-то вещи про человека по его поведению, по тому, как он держится, как разговаривает», — заявила она.

Ранее российский актёр Роман Агеев в беседе с ФАН рассказал о своей дебютной режиссёрской работе — постановке пьесы Михаила Булгакова «Бег» на сцене театра «На Литейном» в январе 2022 года.

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