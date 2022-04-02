Синоптик Цыганков назвал причины сильного снегопада в Москве

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал в беседе с RT о причинах снегопада в Москве и сроках его окончания.

«Вышел циклон «Катарина». У него в северной части, куда мы попали, холодный воздух, а в южной — тёплый. Например, Воронеж, Липецк и Тула попали в южную часть циклона. Соответственно, у них дождь, ближе к нам мокрый снег с дождём, а у нас снег», — рассказал синоптик.

Он отметил, что снегопад не продлится долго.

«Будет идти всю ночь и утро следующего дня. Но уже завтра днём мы всё это пройдём. По разным расчётам выпадет от 12 до 20 мм осадков. Но снег будет выпадать не равномерно, где-то может выпасть до 25 мм», — добавил Цыганков.

Ранее стало известно, что в Московском регионе продлили «жёлтый» уровень погодной опасности.