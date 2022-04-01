Солёные озёра в Краснодарском крае получили особый охранный статус

Система солёных озёр в Приморско-Ахтарске получила статус особо охраняемой природной территории (ООПТ).

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на администрацию Краснодарского края.

Уточняется, что на территории озёр зимуют водоплавающие и околоводные птицы. Там обитают свыше десяти краснокнижных видов, в том числе орлан-белохвост, колпица, каравайка, ходулочник, шилоклювка, кулик-сорока, морской зуёк, степная тиркушка, малая крачка.

«Ценность озёр определяют и запасы иловых отложений, которые можно применять в бальнеологии. Природа богата растениями, полезные свойства которых широко используют в отраслях пищевого, фармацевтического, сельскохозяйственного производств», — отмечается в сообщении.

Ранее ФАН сообщало, что территорию Соловецкого архипелага в Архангельской области признали объектом культурного наследия федерального значения.