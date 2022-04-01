Солёные озёра в Краснодарском крае получили особый охранный статус
- © admkrai.krasnodar.ru
Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на администрацию Краснодарского края.
Уточняется, что на территории озёр зимуют водоплавающие и околоводные птицы. Там обитают свыше десяти краснокнижных видов, в том числе орлан-белохвост, колпица, каравайка, ходулочник, шилоклювка, кулик-сорока, морской зуёк, степная тиркушка, малая крачка.
«Ценность озёр определяют и запасы иловых отложений, которые можно применять в бальнеологии. Природа богата растениями, полезные свойства которых широко используют в отраслях пищевого, фармацевтического, сельскохозяйственного производств», — отмечается в сообщении.
Ранее ФАН сообщало, что территорию Соловецкого архипелага в Архангельской области признали объектом культурного наследия федерального значения.