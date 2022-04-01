На ВДНХ откроется выставка образцов белорусской и российской техники

Выставка передовых образцов белорусской и российской техники пройдёт на ВДНХ с 2 по 9 апреля.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу выставки.

Отмечается, что на выставке будут представлены «ведущие опытные и действующие образцы промышленной, сельскохозяйственной, пожарной и гражданской наземной и воздушной техники обеих стран».

В частности, участие в выставке примут Национальная академия наук Республики Беларусь, КАМАЗ, Петербургский тракторный завод, Ростсельмаш, БелАЗ, Минский тракторный завод, МАЗ, «Белджи», «Вертолёты России», УАЗ и ГАЗ.

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