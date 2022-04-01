На ВДНХ откроется выставка образцов белорусской и российской техники

Короткая ссылка
Выставка передовых образцов белорусской и российской техники пройдёт на ВДНХ с 2 по 9 апреля.
На ВДНХ откроется выставка образцов белорусской и российской техники
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу выставки.

Отмечается, что на выставке будут представлены «ведущие опытные и действующие образцы промышленной, сельскохозяйственной, пожарной и гражданской наземной и воздушной техники обеих стран».

В частности, участие в выставке примут Национальная академия наук Республики Беларусь, КАМАЗ, Петербургский тракторный завод, Ростсельмаш, БелАЗ, Минский тракторный завод, МАЗ, «Белджи», «Вертолёты России», УАЗ и ГАЗ.

Ранее сайт «Москва 24» передавал, что на портале «Узнай Москву» появились две экскурсии, приуроченные к 350-летию со дня рождения Петра I.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить