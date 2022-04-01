«VK Музыка» запускает новый алгоритм рекомендаций с плейлистами от людей с похожими вкусами. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что алгоритм формирует персональную подборку «Слушайте друг друга» от людей и сообществ с похожим музыкальным вкусом. Он анализирует предпочтения каждого пользователя и предлагает плейлисты с самым высоким процентом совпадения.

Во «ВКонтакте» рассказали, что за время экспериментов с новой технологией аудитория плейлистов выросла почти на 30%.

Ранее сообщалось, что платформа «VK Видео» добавила функцию экономии данных.