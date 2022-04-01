На Ямале синоптики прогнозируют снижение температуры до -19 °С в выходные
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Об этом пишет URA.RU.
«2 апреля, в субботу, температура воздуха ночью от -18 до -13 °С, в воскресенье ночью — от -19 до -14 °С. Местами небольшой снег. Переменная облачность. В субботу западный и юго-западный ветер со скоростью 7—12 м/с, в воскресенье — юго-западный и северо-восточный со скоростью до 10 м/с», — сообщили синоптики.
В субботу, 2 апреля, днём по региону около -3 °С. В воскресенье днём в некоторых районах столбик термометра будет держаться на отметке -14 °С.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Крыму с 1 по 4 апреля объявлено штормовое предупреждение.