На Ямале синоптики прогнозируют снижение температуры до -19 °С в выходные

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На сайте Обь-Иртышского УГМС сообщается, что в Ямало-Ненецком автономном округе в выходные, 2—3 апреля, столбик термометра ночью может опуститься до -19 °С.
На Ямале синоптики прогнозируют снижение температуры до -19 °С в выходные
  • Gettyimages.ru
  • © Ove Tinis / EyeEm

Об этом пишет URA.RU.

«2 апреля, в субботу, температура воздуха ночью от -18 до -13 °С, в воскресенье ночью — от -19 до -14 °С. Местами небольшой снег. Переменная облачность. В субботу западный и юго-западный ветер со скоростью 7—12 м/с, в воскресенье — юго-западный и северо-восточный со скоростью до 10 м/с», — сообщили синоптики.

В субботу, 2 апреля, днём по региону около -3 °С. В воскресенье днём в некоторых районах столбик термометра будет держаться на отметке -14 °С.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Крыму с 1 по 4 апреля объявлено штормовое предупреждение.

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