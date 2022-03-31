В Москве перенесли книжную ярмарку non/fiction

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В Москве перенесли ярмарку интеллектуальной литературы non/fiction, которая должна была состояться в апреле.
В Москве перенесли книжную ярмарку non/fiction
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на сайт проекта.

Такое решение принято в связи с ситуацией с бумагой, комплектующими и расходными материалами для типографий.

Среди других причин — увеличение сроков печати, ситуация с логистикой.

Деньги за билеты на non/fiction, купленные на официальном сайте ярмарки, будут возвращены.

Часть запланированных на апрель мероприятий состоится в рамках книжного фестиваля «Красная площадь» в июне.

Что касается non/fiction, то новые даты проведения — 1—5 декабря.

Ранее писатель, телеведущий, театральный режиссёр Андрей Максимов в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о своей книге «Соль неба».

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