Началась регистрация на образовательные заезды кластера «Таврида»

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Началась регистрация на образовательные заезды арт-кластера «Таврида». Он посвящён Году культурного наследия народов России.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

«В новом сезоне мы сосредоточились на ключевых темах, которые сегодня определяют вектор работы творцов. Первая — развитие креативных и творческих индустрий в новых условиях», — рассказал руководитель арт-кластера Сергей Першин.

По его словам, вторая тема — это принципы формирования команд.

«Мы объединили арт-школы в заезды таким образом, чтобы вместе участники смогли создать качественный креативный продукт. Презентации итоговых проектов будут проходить в формате концертов, спектаклей, выставок и других мероприятий для жителей и гостей Крыма», — пояснил Першин.

Ранее НСН сообщала, что в 2021 году Москва стала лидером по числу медалей на международных олимпиадах школьников, впервые обойдя Сингапур и Шанхай.

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