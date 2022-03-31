Синоптики предупредили об осадках и усилении ветра до 20 м/с в Татарстане

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В Гидрометцентре Татарстана рассказали о погоде в регионе в ближайшие дни.
Синоптики предупредили об осадках и усилении ветра до 20 м/с в Татарстане
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  • © Sefa Karacan/Anadolu Agency

Об этом сообщает «Реальное время».

По прогнозу, в начале апреля республика будет находиться под влиянием активных атмосферных фронтов юго-западного циклона, в связи с чем погода заметно ухудшится.

В пятницу и субботу возможен умеренный и сильный снег, в том числе мокрый, а на юге региона — снег с дождём.

Ночью и утром местами ожидается гололёд и туман, ухудшение видимости.

В ночное время температура воздуха составит -4...+3 ˚С. Днём 1 апреля 0...+5 ˚С, 2 апреля +2...+7 ˚С, на юге до +11 ˚С.

В воскресенье, 3 апреля, прогнозируется дождь, местами усиление ветра до 15—20 м/с. Ночью 0...+5 ˚С, днём +8...+13 ˚С.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Крыму с 1 по 4 апреля объявлено штормовое предупреждение.

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