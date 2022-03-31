Вильфанд перечислил регионы России с потенциально опасной паводковой ситуацией

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Научный руководитель и директор Гидрометцентра, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд рассказал, что весной 2022 года паводки грозят регионам, где протекают реки Волга, Енисей и Лена.
Вильфанд перечислил регионы России с потенциально опасной паводковой ситуацией
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Titov

«На Волге ситуация такая, что прогнозируется половодье, близкое к многолетним значениям, но может быть несколько ниже. Особенно в Заволжье, на юге. Там хорошо промёрзшая почва до 70—90 см. Это значит, что при таянии снега вода, как по асфальту, будет стекать по водосбору в русло реки. И там будет обычное половодье», — сказал Вильфанд в беседе с URA.RU.

По его словам, сложные условия половодья прогнозируются на многих участках Енисея и Лены, где лёд замёрз неоднородно, из-за чего во время таяния могут формироваться заторы, способствующие подтоплениям.

По сообщению телеканала «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв на заседании регионального правительства в феврале заявил, что МЧС должно обеспечить все меры безопасности на водоёмах.

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