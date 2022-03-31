Землетрясение магнитудой 7,0 произошло у побережья Новой Каледонии

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло у берегов Новой Каледонии в Тихом океане. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр землетрясения находился в 271 км к юго-востоку от населённого пункта Тадине.

Очаг залегал на глубине 10 км.

Ранее в МЧС России заявили, что землетрясение привело к обрушению на шахте в Якутии, никто не пострадал.