Землетрясение магнитудой 7,0 произошло у побережья Новой Каледонии

Короткая ссылка
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло у берегов Новой Каледонии в Тихом океане. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр землетрясения находился в 271 км к юго-востоку от населённого пункта Тадине.

Очаг залегал на глубине 10 км.

Ранее в МЧС России заявили, что землетрясение привело к обрушению на шахте в Якутии, никто не пострадал.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить