В Метеобюро Москвы рассказали о ночных заморозках в центральной части России

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о погоде в центральной части Европейской России в ближайшие дни.

«Зиму выключать рано. В ближайшие дни южный циклон может принести небольшое потепление, однако больше он принесёт осадков», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, по ночам ожидаются заморозки, днём прогнозируется температура выше 0 °С.

«Настоящее весеннее тепло, когда среднесуточная температура поднимается выше 0 °С, мы ожидаем не ранее начала второй декады апреля», — сообщила Позднякова.

Она добавила, что дневная температура +5...+7 °С и ночная выше 0 °С придёт в столицу и ближайшие регионы после 9—10 апреля.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области в четверг, 31 марта, ожидается усиление ветра до 19 м/с.