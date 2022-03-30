Хореограф Лакотт заявил о желании поставить в России свой балет «Красное и чёрное»

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Французский балетный педагог, хореограф, балетмейстер, звезда мирового балета Пьер Лакотт рассказал, что готов перенести на российскую сцену свой балет «Красное и чёрное» по мотивам одноимённого романа Стендаля.
Хореограф Лакотт заявил о желании поставить в России свой балет «Красное и чёрное»
  • Gettyimages.ru
  • © Bertrand Rindoff Petroff

В беседе с «Известиями», приуроченной к 90-летию хореографа, он признался, что постановка его балета в России доставила бы ему «огромную радость».

«Сейчас эксклюзивные права на три года принадлежат Парижской опере. Но потом я с удовольствием приеду в Россию, чтобы перенести на вашу сцену этот балет... Москва живёт в моём сердце и останется там навсегда. Знаю, что я — часть семьи Большого театра», — сказал Лакотт.

Он напомнил, что специально для Екатерины Максимовой и Московского классического балета поставил в 1981 году балет «Натали, или Швейцарская молочница».

Ранее пианистка Ева Геворгян в беседе с ФАН рассказала о своём участии в конкурсе пианистов им. Шопена в Варшаве в 2021 году.

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