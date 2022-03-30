Хореограф Лакотт заявил о желании поставить в России свой балет «Красное и чёрное»
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В беседе с «Известиями», приуроченной к 90-летию хореографа, он признался, что постановка его балета в России доставила бы ему «огромную радость».
«Сейчас эксклюзивные права на три года принадлежат Парижской опере. Но потом я с удовольствием приеду в Россию, чтобы перенести на вашу сцену этот балет... Москва живёт в моём сердце и останется там навсегда. Знаю, что я — часть семьи Большого театра», — сказал Лакотт.
Он напомнил, что специально для Екатерины Максимовой и Московского классического балета поставил в 1981 году балет «Натали, или Швейцарская молочница».
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