Минкультуры Подмосковья подписало соглашение о сотрудничестве с ГИТИСом
- РИА Новости
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Мы договорились о том, что здесь будет лаборатория режиссёрская. Потом какие-то режиссёры будут ставить спектакли. Причём ГИТИС в лице своего фонда развития будет участвовать в этой истории софинансированием, поддержкой наших выпускников», — заявил ректор института Григорий Заславский.
Со своей стороны, министр культуры Подмосковья Елена Харламова отметила, что впереди много работы и интересных проектов.
Ранее kp.ru сообщало, что Мариинский театр представил оперу «Сказка о царе Салтане» в Тихвине Ленинградской области — на родине композитора Николая Римского-Корсакова.