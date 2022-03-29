Режиссёр Меризи поставит в петербургском театре комедию «Лжец»

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Итальянский режиссёр, руководитель международного театрального фестиваля «Странствующий Арлекин» Ферруччо Меризи поставит в Театре юных зрителей имени Брянцева в Санкт-Петербурге комедию «Лжец» по пьесе Карло Гольдони.
Режиссёр Меризи поставит в петербургском театре комедию «Лжец»
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Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу театра.

«В пьесе «Лжец» присутствуют практически все знаменитые маски комедии дель арте: Панталоне, Баланцони, Арлекин, Бригелла, Дзанни, Коломбина, и так называемые «влюблённые» — Флориндо, Оттавио, Лелио, Розаура, Беатриче. Некоторые из персонажей спектакля носят настоящие маски комедии дель арте, некоторые — выраженный гротесковый грим, но все без исключения ведут себя именно как маски», — заявил Меризи.

В спектакле участвуют Дмитрий Ткаченко, Алиса Золоткова, Виталий Кононов, Владимир Чернышов, Радик Галиуллин и другие артисты.

Премьера должна состояться 29 апреля.

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