В Челябинском гидрометцентре предупредили об усилении ветра до 18 м/с

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В Челябинском гидрометцентре рассказали о погоде в регионе в ближайшие дни.
В Челябинском гидрометцентре предупредили об усилении ветра до 18 м/с
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Об этом сообщает URA.RU.

«Снег и метели, продолжающиеся в течение дня 29 марта, днём 30 марта перейдут в мокрый снег и небольшой дождь. Столбик термометра поднимется до +9 ˚С», — заявили в региональном ЦГМС.

В ночь на 31 марта ожидается -2...+3 ˚С, днём облачно с прояснениями, местами небольшой дождь.

В течение 29—31 марта возможен сильный ветер с порывами до 18 м/с.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказал о погоде в Московском регионе 1 апреля.

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