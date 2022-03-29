В Челябинском гидрометцентре предупредили об усилении ветра до 18 м/с
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Об этом сообщает URA.RU.
«Снег и метели, продолжающиеся в течение дня 29 марта, днём 30 марта перейдут в мокрый снег и небольшой дождь. Столбик термометра поднимется до +9 ˚С», — заявили в региональном ЦГМС.
В ночь на 31 марта ожидается -2...+3 ˚С, днём облачно с прояснениями, местами небольшой дождь.
В течение 29—31 марта возможен сильный ветер с порывами до 18 м/с.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказал о погоде в Московском регионе 1 апреля.