В Краснодаре рассказали о подготовке к запуску фонтанов
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Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Специалисты проверят системы подачи и фильтрации воды, заменят необходимое оборудование, а перед запуском состоится тестовое испытание.
Завершится сезон в конце октября — начале ноября.
Также стало известно, что фонтаны Государственного музея-заповедника «Петергоф» заработают 23 апреля, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ГМЗ.
До 18 апреля парк «Ораниенбаум» будет закрыт на просушку из-за реставрационных работ, при этом парки в Петергофе открыты.
Ранее сообщалось, что сезон фонтанов в Московской области планируют открыть 30 апреля.