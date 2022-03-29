В Краснодаре рассказали о подготовке к запуску фонтанов

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В Краснодаре начали подготовку к запуску городских фонтанов, который намечен на 29 апреля.
В Краснодаре рассказали о подготовке к запуску фонтанов
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Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Специалисты проверят системы подачи и фильтрации воды, заменят необходимое оборудование, а перед запуском состоится тестовое испытание.

Завершится сезон в конце октября — начале ноября.

Также стало известно, что фонтаны Государственного музея-заповедника «Петергоф» заработают 23 апреля, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ГМЗ.

До 18 апреля парк «Ораниенбаум» будет закрыт на просушку из-за реставрационных работ, при этом парки в Петергофе открыты.

Ранее сообщалось, что сезон фонтанов в Московской области планируют открыть 30 апреля.

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