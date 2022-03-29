«Пушкинскую карту» в Казани оформили 8 тысяч школьников
- РИА Новости
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт мэрии.
Как заявил начальник управления культуры города Азат Абзалов, в рамках проекта в учреждениях культуры состоялась 1 тыс. мероприятий, на которые продано 100 тыс. билетов.
Всего в столице Татарстана проживают 90 тыс. человек в возрасте 14—22 лет.
Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров отметил, что к проекту необходимо привлечь как можно больше молодёжи.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области растёт число учреждений в рамках программы «Пушкинская карта».