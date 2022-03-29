«Пушкинскую карту» в Казани оформили 8 тысяч школьников

Короткая ссылка
«Пушкинскую карту» в Казани оформили около 8 тыс. школьников.
«Пушкинскую карту» в Казани оформили 8 тысяч школьников
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт мэрии.

Как заявил начальник управления культуры города Азат Абзалов, в рамках проекта в учреждениях культуры состоялась 1 тыс. мероприятий, на которые продано 100 тыс. билетов.

Всего в столице Татарстана проживают 90 тыс. человек в возрасте 14—22 лет.

Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров отметил, что к проекту необходимо привлечь как можно больше молодёжи.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области растёт число учреждений в рамках программы «Пушкинская карта».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить