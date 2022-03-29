Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Московском регионе 1 апреля

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Московском регионе 1 апреля.
Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Московском регионе 1 апреля
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  • © Anadolu Agency

По словам синоптика, в пятницу, 1 апреля, центр южно-балканского циклона будет находиться чуть южнее Москвы, а зона осадков накроет Тульскую и Московскую области.

«До этого Брянскую и Смоленскую области, частично юг Тверской области, а затем пойдёт на Рязань и на Владимирскую область», — сказал Шувалов в беседе с «Радио 1».

Как отметил специалист, из-за этого циклона 1 апреля в регионе может выпасть порядка 10—15 мм осадков.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков в беседе с «МИР 24» дал прогноз по ситуации с паводками весной в центре европейской части России.

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