Казань выделит ещё около 400 млн рублей на реставрацию здания Присутственных мест
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Как сообщает «Реальное время», заявки на участие в тендере принимаются до 5 апреля.
В перечень задач входят, в частности, работы по устройству витражей, ремонту гидроизоляции, оконных проёмов и дверей.
Как отмечается, ранее власти региона уже выделяли средства на реставрацию здания Присутственных мест.
В конце прошлого года НСН передавала, что в Москве завершили реставрацию жилого дома Наумовых-Волконских.