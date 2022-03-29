Казань выделит ещё около 400 млн рублей на реставрацию здания Присутственных мест

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В Татарстане объявили тендер на реставрацию здания Присутственных мест в Казанском кремле с начальной ценой договора почти 400 млн рублей.
Казань выделит ещё около 400 млн рублей на реставрацию здания Присутственных мест
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Как сообщает «Реальное время», заявки на участие в тендере принимаются до 5 апреля. 

В перечень задач входят, в частности, работы по устройству витражей, ремонту гидроизоляции, оконных проёмов и дверей.

Как отмечается, ранее власти региона уже выделяли средства на реставрацию здания Присутственных мест.

В конце прошлого года НСН передавала, что в Москве завершили реставрацию жилого дома Наумовых-Волконских.

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